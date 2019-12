Dourados Prefeitura de Dourados fecha ano com salários em dia

Secretário municipal de Fazenda, Carlos Dobes Vieira Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados concluiu nesta terça-feira (17) o pagamento da folha salarial do mês de novembro dos servidores municipais, do quadro de efetivos e também contratados.

A folha de novembro foi paga no quinto dia útil de dezembro para mais de 70% dos servidores, com salários de até R$ 3,5 mil líquidos; na sexta-feira, dia 13, receberam servidores com vencimentos de até R$ 13 mil. Também no dia 13 a administração pagou integralmente o 13º salário para todo o funcionalismo municipal.

Os demais servidores, um grupo pequeno da categoria que recebe com recursos do Fundeb, teve os salários pagos nesta terça-feira. “Com isso, a administração municipal fecha os salários de todos os servidores em dia, incluindo o 13º”, observa o secretário municipal de Fazenda, Carlos Dobes Vieira, reafirmando que a gestão municipal envidou todos os esforços no sentido de cumprir com este direito sagrado do trabalhador.