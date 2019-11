Interior Prefeitura de Dourados intensifica obra de recapeamento completo da rua Monte Castelo

Obras de recapeamento serão executadas em toda a extensão da Rua Monte castelo Foto: Marcos Pierry

A prefeita Délia Razuk acompanhou na tarde desta segunda-feira (18) o andamento das obras de recapeamento da Rua Monte Castelo, uma das mais importantes artérias de Dourados e que corta de leste a oeste os bairros Jardim Santo André, Jardim Água Boa, Jardim Independência, entre outros.

Depois de muitos anos de espera, os moradores destes bairros estão acompanhando o recapeamento que atingirá a Rua Monte Castelo em todo o seu percurso. A restauração da via é semelhante ao trabalho que vem sendo executado na Rua Cuiabá, também pela prefeitura.



Para a reestruturação da via, recapeamento, recuperação, meio-fio e sinalização viária, estão sendo investidos R$ 1.346.216,21, recursos de convênio por permuta de área institucional. A empreiteira responsável é a HPR Assessoria e Gestão Empresarial Ltda.

De acordo com a secretária de Obras Públicas Marise Bianchi Maciel, no total, serão recapeados 20.643,94 m² da Rua Monte Castelo, dentro da proposta da prefeita Délia Razuk, de recuperar a antiga malha asfáltica da cidade e melhorar as condições de tráfego para a população.

A recuperação da malha asfáltica de Dourados é uma das principais reivindicações da população. “O recapeamento, considerado como um asfalto novo é a única alternativa no caso de diversas vias locais, que estão com o pavimento totalmente comprometido por conta do período de utilização”, explicou a prefeita Délia Razuk.