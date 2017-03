Improbidade Prefeitura de Dourados Oficializa saída de Raufi do cargo de secretário de Governo

Foi oficializada na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do Município a saída de Raufi Antonio Jaccoud Marques da Secretaria Municipal de Governo de Dourados, distante 228 quilômetros de Campo Grande. A exoneração é válida desde quinta-feira (16) e ocorreu a pedido do próprio servidor, que já havia adiantado essa iniciativa após recomendação do MPE-MS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).

Segundo o Decreto “P” nº 123, de 16 de março de 2017, ele foi desvinculado oficialmente do o cargo de provimento em comissão de “Secretário Municipal”, símbolo DGA- 01, lotado na Secretaria Municipal de Governo. Ainda não houve definição oficial sobre quem irá substituí-lo na pasta, que poderá ganhar força caso a Câmara de Vereadores aprove a proposta de reforma administrativa enviada pela prefeita Délia Razuk (PR).

Coordenador de campanha da prefeita durante as eleições municipais de 2016, Raufi Marques foi o primeiro secretário a ter nome anunciado no 1º escalão. Mas decidiu sair após recomendação expedida pelo promotor Ricardo Rotunno, da 16ª Promotoria de Justiça da Comarca.

O MPE apontou como impedimento para que ele continuasse no cargo recente condenação no TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) por improbidade administrativa em processo do período que era secretário de Estado de Coordenação-Geral de Governo de Mato Grosso do Sul, à época governado por José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Rumores que correm nos bastidores do poder indicam que o atual diretor da Agência Municipal de Habitação e Interesse Social, advogado Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, é cotado para assumir esse cargo. No projeto de lei complementar enviado ao Legislativo pela prefeita, a reforma administrativa dará à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica competências variadas, com respaldo para coordenar as demais secretarias e tratar diretamente da fundamental articulação política na Câmara de Vereadores.