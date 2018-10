Fatalidade Prefeitura de Figueirão em MS decreta luto após morte de mãe e filha em acidente O filho de 1 ano, ficou gravemente ferido e foi transferido para a Santa Casa

Foto: MS Todo Dia

A Prefeitura Municipal de Figueirão, distante 226 quilômetros de Campo Grande, decretou luto pela morte de Idelice Pereira da Silva, 42 anos, e Iara Evelin da Silva, 24 anos, em acidente envolvendo dois carros, no fim da manhã de ontem, domingo (28), no Km 37 da MS-436, em Camapuã, distante 133 quilômetros de Campo Grande. O filho de 1 ano de Iara, ficou gravemente ferido e foi transferido para a Santa Casa da Capital. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da criança.

“O prefeito Rogério Rosalin, e o vice-prefeito, Fernando Barbosa Martins, se solidarizam com a família e amigos pelo falecimento de Idelice Pereira da Silva e de sua filha, Iara Evelin”, segundo a nota disponível no site da prefeitura. Idelice era esposa do vereador Carlos Pereira Ramos (Carlitão). As unidades administrativas da prefeitura não abrirão nesta segunda-feira (29). Amanhã, os serviços voltam a funcionar normalmente.

Acidente

Idelice, Iara e o filho dela de 1 ano seguiam em um veículo VW Gol, e haviam acabado de deixar a cidade de Camapuã, quando foram surpreendidas por um veículo Honda City com placas de Nova Veneza (GO). A colisão foi de frente. Após o acidente, os ocupantes do Honda City com registro de roubo fugiram. Eles ainda não foram localizados. Mãe e filha morreram no local.

Fonte: Campo Grande News.