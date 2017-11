Prefeitura de Guia Lopes da Laguna oferece 90 vagas de emprego com salário de até R$ 9,6 mil

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo para se inscrever às 90 vagas de emprego oferecidas, por intermédio de concurso público, pela Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, para cargos de níveis fundamental, médio e superior e os salários chegam a R$ 9.672,46.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.fapec.org/concursos. As taxas de inscrição são de R$ 120,00 para os candidatos aos cargos de nível superior e R$ 80,00 para os de nível médio e R$ 60,00 para nível fundamental e alfabetizado.

Os cargos de nível superior são de Assistente Social, Bioquímico/Biomédico, Contador, Enfermeiro, Farmcêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Coordenador Pedagógico e Professor (educação física, história, língua inglesa, língua portuguesa e regente).

Para nível médio fundamental completo, auxiliar de serviços diversos e inspetor de alunos, motorista geral, trabalhador braçal e operador de máquinas pesadas são funções de nível alfabetizado.

As provas escritas serão realizadas dia 10 de dezembro. No período da manhã, para os cargos de níveis superior, fundamental completo e alfabetizado. No período da tarde, nível médio. Os horários e locais das provas serão divulgados posteriormente em edital específico.