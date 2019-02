Carnaval Prefeitura de Porto Murtinho cancela Carnaval O Ministério Público questionou o uso de verba pública para o Carnaval diante de necessidades na saúde e educação

A prefeitura Municipal de Porto Murtinho cancelou os festejos do carnaval. Conforme a nota publicada na manhã desta quarta-feira 20, pela assessoria de imprensa nas redes sociais no qual informa o cancelamento do “Porto Pantanal Folia 2019”. A promotora Juliana Pellegrino Vieira apura eventual irregularidade na utilização de verba pública no “Porto Pantanal Folia 2019".

A prefeitura lançou licitações para contratação de empresa especializada em fornecimento de estrutura e bandas e para definir a empresa que vai explorar o bar oficial do evento. Nesta segunda licitação, a oferta para gerir o espaço começa em R$ 10 mil.

De acordo com o prefeito Derlei João Delevatti (PSDB), foi feito a reunião para analisar o procedimento do Ministério Público. A prefeitura pretendia investir até R$ 43 mil no Carnaval e planeja atrair o público de cidades que cancelaram a festa. “Na realidade, o Carnaval que estávamos projetando é com o mínimo de custo possível e a terceirização do bar oficial é para amenizar o custo total do evento”, afirma o prefeito.

O Ministério Público questionou o uso de verba pública para o Carnaval diante de necessidades na saúde e educação, porém seguindo as recomendações da justiça e visando a economia do município para que seja evitado problemas futuros ficou decidido o cancelamento do Porto Pantanal Folia este ano conforme a nota publicada nesta quarta-feira (20). A festa com uso de verba pública já foi cancelada em Dois Irmão do Buriti, Terenos, Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Rio Verde, Anaurilândia, Bonito, Jardim e agora em Porto Murtinho.