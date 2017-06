Emprego Prefeitura de São Gabriel do Oeste publica resultado da prova escrita de concurso Administração também convocou candidatos para prova de títulos

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste publicou hoje o gabarito final das provas escritas do concurso público, aplicadas pela Fapec, organizadora do concurso, no dia 28 de maio. Os candidatos que apresentaram recurso ao gabarito preliminar podem retirar as respostas na própria prefeitura (Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Centro).

Também foi publicado o resultado da prova escrita, com o desempenho de todos os candidatos. A prefeitura divulgou, ainda, a convocação dos candidatos para a Prova de Títulos, que será realizada na Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu, no dia 2 de julho, das 8h às 11h. A escola fica na Rua Pelicanos, 1069, em São Gabriel do Oeste.

Foram convocados para a Prova de Títulos, dentro de até 20 vezes o número de vagas oferecidas para todos os cargos/funções de escolaridade em nível superior e para o cargo de auxiliar administrativo educacional, respeitando os empates na última posição. A relação de documentos que deve ser entregue pelos candidatos está disponível no edital, no site www.fapec.org/concursos.

O concurso da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste teve 2.934 candidatos inscritos. As provas escritas foram aplicadas no dia 28 de junho e a abstenção foi de 10,97%.