Concurso Prefeitura de Três Lagoas lança concurso de Natal As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado

A Prefeitura de Três Lagoas lançou o primeiro concurso “Natal Mágico, Cidade Luz” para moradores de imóveis residenciais urbanos e estabelecimentos comerciais existentes no município. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (26).

Segundo o regulamento, as indústrias não podem participar e cada inscrito é responsável pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos utilizados na decoração que deve estar diretamente ligada ao Natal. Além disso, os objetos utilizados não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calçadas ou locais públicos.

Interessados em participar podem efetivar a inscrição até o dia 14 de dezembro de 2018, por meio de ficha de inscrição disponibilizada pela Diretoria de Cultura, situada no endereço Avenida Antônio Trajano, 30 – Centro ou pelo hotsite www.treslagoas.ms.gov.br/concursonatal2018.

No ato da inscrição o participante deverá apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) no caso de pessoa física ou cópia do CNPJ no caso de pessoa jurídica.

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO

Durante os dias 15 a 31 de dezembro, uma comissão fará visitas nos estabelecimentos comerciais e residenciais para avaliação. Os premiados serão conhecidos durante o evento “Réveillon” que será realizado no dia 31 de dezembro de 2018 no Balneário Municipal.