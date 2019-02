FERIADO Prefeitura decreta ponto facultativo de três dias durante carnaval Apenas serviços essenciais serão mantidos à população

Fachada da Prefeitura de Campo Grande Foto: Divulgação/PMCG

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, em publicação no Diogrande (Diário Oficial), decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante as datas 4, 5 e 6 de março em referência ao feriado de carnaval que se inicia na próxima semana.

Na quarta-feira de cinzas (6), o expediente na prefeitura será até às 13 horas. A ressalva é que o decreto de ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços que são considerados essenciais ao atendimento da população.

O feriado de carnaval é comemorado no dia 5 de março. A publicação com o decreto está disponível na edição desta segunda do Diogrande, a partir da página 1.