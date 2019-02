LICITAÇÃO Prefeitura deve gastar até R$ 10 milhões com caminhões e máquinas As propostas podem ser apresentadas até as 8h45 do próximo dia 13 de março de 2019

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande divulgou o edital da licitação que visa locação de caminhões e máquinas pesadas, com valor total de referência, R$ 10.059.793,92 (dez milhões e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

A licitação visa a ‘contratação de empresa especializada para locação de máquinas pesadas, caminhões e equipamentos necessários para a execução de serviços no município de campo grande, com o fornecimento de combustível, incluindo seus operadores, motoristas, manutenção, alimentação, translado e demais custos’, prevista para acontecer no próximo dia 13 de março.

Na relação de maquinário a ser locado constam itens como dois guindastes, um de 100 toneladas e outros de 135 toneladas, máquina para cortar asfalta, mini-carregadeira multiuso, varredora coletora e duas fresadoras, entre outras.

Todos o material locado ficará à disposição da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), que deve utilizá-los ‘manutenção das estradas vicinais e a manutenção de vias urbanas em geral, garantindo dessa forma a integração entre as comunidades mais isoladas e as áreas de produção primária ás comunidades centrais’.

“Outra área que exige atenção constante do município é a limpeza, seja ela para o descarte irregular de sujeira e resíduos acumulados nas vias públicas, como também serviços de capina, varrição, raspagem, dentre outros. As máquinas e equipamentos para limpeza irão coletar e remover todos os tipos de resíduos depositados de forma incorreta nas avenidas, ruas, praças e demais áreas, inibindo a aparição e reprodução de diversas pragas urbanas (ratos, baratas, cupins, escorpiões, etc.) minimizando a poluição visual e prevenindo o município de problemas sanitários”, diz trecho do edital.

As propostas podem ser apresentadas até as 8h45 do próximo dia 13 de março de 2019, mesmo horário da abertura das mesmas. O início da sessão de disputa de preço acontece 15 minutos após este horário.

O detalhamento do maquinário a ser fornecido, bem como demais especificações do edital, encontra-se disponível no Portal de Transparência da Prefeitura de Campo Grande.