INFRAESTRUTURA Prefeitura deve liberar até quarta-feira trecho interditado na Avenida Ernesto Geisel Atrasos na entrega de obra estão relacionados aos atrasos em rapasses a serem feitos pelo Governo Federal

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande disse hoje (21), por meio de sua assessoria, que até quarta-feira (23), deve liberar o trafego na Avenida Ernesto Geisel, interditada desde ano passado para revitalização Rio Anhandui. O trecho a ser liberado é entre as ruas Abolição e Aquário, aproximados 800 metros de pista que serão renovados com mais de 300 toneladas de massa asfáltica, conforme a Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Segundo a prefeitura, o prazo de entrega da obra está em atraso devido a repasses de recursos por parte do Governo Federal, que também atrasaram. O executivo fez repasses em março, junho e setembro, ao todo R$ 11,4 milhões. Outros R$ 2,9 que já estavam empenhados há 60 dias não eram liberados, o que levou Marquinhos Trad (PSD), a ter que ir em Brasília, cobrar do ministério do Desenvolvimento Regional a liberação da verba.

O Secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, disse acreditar que seja possível concluir ainda neste ano o primeiro lote. “Falta apenas colocar 5 metros de placas de concreto para contenção da margem direita, urbanização e implantação da ciclovia”, explicou Rudi.

Ainda conforme a prefeitura depende também do planejamento de remanejo das redes de esgoto que devem ser feitos pela concessionária de água e esgoto, Aguas Guariroba. A tubulação será removida em direção a pista, para ficar a 4 metros da parede gabião. Até agora 60% da obra já foi executada, sendo investidos mais de 24,9 milhões.