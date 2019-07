OPORTUNIDADE Prefeitura disponibiliza telefone para contribuintes que moram em outras cidades O Refis já beneficiou mais de 16 mil contribuintes e prazo termina daqui a 12 dias

Foto: Reprodução

A oportunidade de quitar dividas atrasadas junto a Prefeitura não está disponível apenas para quem tem residência fixa na Capital. O beneficio também é para os contribuintes que possuem imóveis em Campo Grande, mas residem em outras cidade.

Para quem mora fora de Campo Grande, a Prefeitura disponibiliza o telefone (67) 3042-0581, ramal 3082. O telefone é exclusivo para as pessoas quem moram em outras cidades.

O Refis já beneficiou mais de 16 mil contribuintes e prazo termina daqui a 12 dias. A chefe de Divisão de Arrecadação da Sefin, Djanira Magalhães, reforça que esta é mais uma oportunidade para contribuintes quitarem suas dívidas.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI), conhecido como Refis, oferece desconto de 90% na atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa de pagamento à vista.

Para o parcelamento em até seis meses, a remissão chega a 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 30%.

O Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande e pode ser o ISS, ITBI, Taxas Públicas, mas principalmente o IPTU.

A Prefeitura de Campo Grande têm hoje mais de 195 mil contribuintes com algum tipo de atraso e esta dívida chega num montante de aproximadamente R$ 2,2 bilhões em parcelas em aberto. Isso vai desde débitos ajuizados pela Procuradoria Geral do Municipal e também débitos não ajuizados.

SERVIÇO

O atendimento na Central do IPTU, da Rua Arthur Jorge, 500, é das 8 às 16 horas, inclusive no horário do almoço. Para este serviço, a Prefeitura de Campo Grande disponibiliza 50 atendentes e não há filas.