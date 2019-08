ANTECIPADO Prefeitura divulga gabarito de grande concurso da saúde com 633 vagas Somente para médicos, foram reservadas 285 vagas, sendo em 37 especialidades

Foto: Reprodução

Antecipadamente, a Prefeitura publicou nessa terça-feira (20), no Diário Oficial, o gabarito preliminar do maior concurso da área da saúde em Campo Grande. A previsão era que as respostas fossem divulgadas a partir das 17 horas.

A prova, realizada no último domingo (18), é a maior da área da saúde já realizada na Capital, contando com 633 vagas em diversas áreas e mais de 17 mil candidatos inscritos. Somente para médicos, foram reservadas 285 vagas, sendo em 37 especialidades.

As provas foras divididas em dois períodos. Pela manhã, realizaram o concurso os candidatos que concorriam a vagas de ensino superior e, no período da tarde, os de nível médio e médio-técnico que estavam concentrados nas perguntas.

RECURSO DE RESPOSTAS

O candidato que desejar questionar alguma das respostas pode apresentar um recurso, mas tem poucos dias para fazer isso. O recurso deve ser enviado entre amanhã (21) e quinta-feira (22) no site da Selecon, que aplicou as provas.

Clicando aqui, o candidato é encaminhado direto para a página onde serão feitos os recursos. Ele deve preencher a ficha e o pedido será analisado por uma banca examinadora. Em caso de anulação da questão, a pontuação será atribuída a todos que realizaram o certame.

A divulgação do gabarito oficial será feita assim que a banca avaliar os questionamentos às respostas.