Concurso Prefeitura divulga locais de prova de concurso para procurador municipal A consulta do local de prova pode ser feita pelo site da Cebraspe

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (10) os locais de prova do concurso para procurador municipal.

O edital, que torna público que os locais de aplicação da prova objetiva, foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de hoje e a consulta pode ser feita pelo site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), que organiza o certame.

O candidato poderá realizar a prova no local designado na consulta individual. A prova objetiva será aplicada no próximo domingo (16), às 13 h (horário de Mato Grosso do Sul) e terá duração de 4 horas e 30 minutos.

A recomendação é chegar com uma hora de antecedência e ter nas mãos caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e documento de identidade original.