Entreterimento Prefeitura divulga músicos e bandas que irão tocar na Cidade do Natal "Irão se apresentar durante a realização da Cidade do Natal, nos altos da Av. Afonso Pena"

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (27) a lista das atrações culturais que irão se apresentar durante a realização da Cidade do Natal, nos altos da Av. Afonso Pena.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- Sectur, havia lançado dois editais para contratação das atrações. Um deles pagaria R$ 1 mil para projetos solos, na área de dança, teatro e música, e outro pagaria R$ 2,5 mil para bandas musicais.

Nos projetos solos, foram habilitados os projetos dos músicos Marina Peralta, Greg Antunes, Catarse Retrô, Davi Araújo, Pedro Trad Alvares, Hugo Carneiro e Gabriel Andrade. O projeto de dança da Dançurbana também foi aprovado.

Entre as bandas, além de algumas já aprovadas no primeiro edital, foram chamadas as bandas de Jerry Espindola, Juci Ibanes, Alquimista, Maila, Farrapos e Trapos, Pulse, Foogha, Seven Four, Grupo Sampri, Haiwana, Guga Borba, André Santrini, Banda Mestre, Betinho Show, Rogger Simmons, Grupo Laço de Ouro e Ecos Urbanos.

A Prefeitura também divulgou a lista daqueles projetos que submeteram propostas de apresentação à Sectur, mas que não foram aprovados. Os editais foram assinados pela secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.