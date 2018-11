Prefeitura Prefeitura divulga novos nomes para integrar Clínicas da Família Serão selecionados auxiliares de saúde bucal, enfermeiros e farmacêuticos

O Diário Oficial do Município (Diogrande) desta terça-feira (6) traz a relação dos selecionados no processo seletivo para integrarem o quadro de reserva de servidores que atuam nas Clínicas da Família.

Serão definidos profissionais que tenham interesse em trabalhar nas Clínicas da Família, pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), conforme as competências para lotação nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) em processo de certificação ou Certificadas como “Clínicas da Família”. As vagas serão preenchidas quando houver vacância, substituição, aumento de equipe ou qualquer situação em que necessite lotação de profissionais.

Estão sendo selecionados neste processo auxiliares de saúde bucal, enfermeiros e farmacêuticos para a entrevista do Processo Seletivo da Clínica da Família.

O Programa

A Clínica da Família é um Programa Municipal de Certificação da qualidade da Atenção Básica e estratégia prioritária de reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito local.

Segundo a prefeitura, o serviço visa estabelecer um modelo de unidade básica com nova identidade estética e excelência em todos os serviços oferecidos, segundos os preceitos da Atenção Primária em Saúde, da Política Nacional da Atenção Básica e do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica.

Além de funcionar em horários diferenciados, que facilitarão o acesso da população, também priorizará o acolhimento, os indicadores em saúde, o agendamento diário e ampliação de procedimentos realizados nas unidades de saúde.

O agendamento será diário, onde a equipe atenderá ou agendará consulta para todas as pessoas que chegarem à unidade, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais, ou agravos mais prevalentes e ou fragmentados por ciclo de vida.