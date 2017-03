Prefeitura divulga resultado do processo seletivo de merendeiras

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou por meio do Diário Oficial do município nesta sexta-feira (3) o resultado final da prova de títulos do processo seletivo para contratação de merendeiras, que irão atuar nas escolas e Ceinfs da rede municipal de ensino de Campo Grande.

Ao menos 190 merendeiras com salários de R$ 937 e carga horária de 40 horas serão contratadas para atuarem nas escolas e Ceinfs, que passaram por prova objetiva e de títulos.