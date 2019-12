Auditor fiscal Prefeitura divulga resultado final de concurso de auditor fiscal A publicação está no Diário Oficial de Campo Grande

O resultado final do concurso público de provas e títulos para auditor fiscal, já está disponível no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) a partir da página três. O resultado definitivo foi publicado pela prefeitura nesta terça-feira (17).

Conforme a prefeitura o candidato aprovado poderá conferir a nota final e a classificação bem como o resultado final definitivo com reserva de vagas (Pessoa com Deficiência, Negros e Índios).

Dos 9 mil inscritos, foram aprovados 200 para as demais fases e exclusivamente para o Curso de Formação foram convocados 54 candidatos, que realizaram esta fase do dia 18/11 à 22/11. Sendo que no dia 22/11 foi aplicada a prova final do curso.

De acordo com o secretário de Gestão, Agenor Matiello, a última realização de concurso nesta área foi há 20 anos. “Hoje a Prefeitura de Campo Grande precisa expandir a fiscalização para melhorar da arrecadação e poder fazer mais melhorias para a Cidade e para os contribuintes”, frisou Agenor.

Já o Pedro Pedrossian Neto, Secretário de Finanças e Planejamento, destacou a relevância da contratação dos concursados. “Receber pessoas com sangue novo para aturem como Auditores da Receita, visto que, dos efetivos que atuam a grande maioria está em abono de permanência e muito importante para mantermos os serviços com qualidade”, disse.

A Secretaria de Gestão, por meio da Gerência de Seleção de Recursos Humanos-GSRH é responsável por toda a coordenação do Concurso Público.