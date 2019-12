INFRAESTRUTURA Prefeitura vai concluir prolongamento do Rita Vieira até o macroanel parado há 4 anos Obra deve custar R$ 2,2 milhões e será reiniciada no primeiro trimestre de 2020

A Prefeitura de Campo Grande anunciou hoje (11) que vai retomar, ainda no primeiro trimestre de 2020, as obras de prolongamento da Avenida Rita Vieira, a partir da Rua Mariza Andrade Ribeiro, até a Avenida Guaicurus e fará a conclusão da Avenida Novos Estados, novo acesso ao macroanel viário pelos bairros Rita Vieira e Itamaracá. As obras estão paradas há 4 anos, conforme a administração, porquê tiveram que fazer ajustes na planilha, após recomendação da Controladoria Geral da União. A obra deve custar R$ 2,2 milhões.

O trajeto criará uma alternativa viária para quem estiver na Avenida Interlagos (perto do Rádio Clube Campo) entrar na Rita Vieira e chegar à estação rodoviária e ao Bairro Universitário pela Rua Victor Meirelles. Hoje, o caminho é feito pela Rua Professor Hilário da Rocha, uma via estreita, que atravessa uma área residencial. A obra possibilitará uma futura conexão com um segundo acesso as Moreninhas, que ainda será aberto, atravessando os bairros Rouxinóis, Concórdia, Jardim das Perdizes.

Conhecido como Parque Linear do Balsamo, o projeto é 2012. A nteriormente previa a ligação de 6 quilômetros entre o anel rodoviário, passando pela Avenida Guaicurus, próximo ao Museu José Antônio Pereira.

Foi necessário o reassentamento de 116 famílias em áreas insalubre, aberto o prolongamento da Rua Victor Meirelles e o acesso ao terminal rodoviário. Já nesta etapa, com o término da Avenida dos Novos Estados, os ônibus que chegam e saem da cidade pelas às saídas de Cuiabá e São Paulo, terão acesso ao macro anel sem passar pelo centro da cidade.