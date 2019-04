OPORTUNIDADE Prefeitura do interior abre processo seletivo para cozinheiro e auxiliar de enfermagem Salários de mais de R$ 1,5 mil

Foto: Ilustrativa/Prefeitura de São Gabriel do Oeste

A Prefeitura de São Gabriel do Oeste abriu processo seletivo para auxiliares de enfermagem e cozinheiros à Fundação de Saúde do Município. O edital do certame foi publicado nesta quarta-feira (10). A seleção ainda formará um cadastro reserva com salários de até R$ 1,5 mil .

Os requisitos à vaga de auxiliar de enfermagem, são de que o candidato deve ter ensino médio completo, e curso de auxiliar de enfermagem. A carga é 44 horas semanais e o salário é mais de R$ 1,576,87. Para quem se interessar à vaga de cozinheiro, deve apresentar comprovante de escolaridade de ensino fundamental completo. A carga horária é de 44 horas semanais, salário de R$ 972,67.

Os interessados devem comparecer a Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste, na quinta-feira (11) e sexta-feira (12), em horário comercial. O prédio fica no centro da cidade. Deve levar currículo e documentos referentes ao título, em envelope lacrado.