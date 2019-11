INTERIOR Prefeitura faz o sorteio de espaços de comercialização do Natal Para Todos

O secretário de Cultura Wesley Queiróz coordenou o processo de sorteio de 69 vagas entre mais de 150 inscritos Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na manhã desta terça-feira (26), no saguão do Teatro Municipal, o sorteio das pessoas físicas e jurídicas que se inscreveram para ocupar os 69 espaços destinados para comercialização durante o ‘Natal para Todos’, que acontecerá no período de 8 a 23 de dezembro na Praça Antônio João.

O processo de sorteio foi coordenado pelo secretário de Cultura, Wesley Queiroz, na presença de mais de 150 inscritos. O Natal para Todos é uma realização da Prefeitura de Dourados, com parcerias do Governo do Estado, da Sanesul, da Câmara de Vereadores, da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e da Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção (Acomac), que será responsável pela praça de alimentação.

A praça de alimentação deverá funcionar no horário das 18h às 22h30. Serão disponibilizadas 35 vagas para ambulantes, 10 vagas para os food truck, sendo duas destinadas a entidades da Economia Solidária, e 24 vagas para barracas, sendo quatro destinadas também a entidades/Economia Solidária.

A montagem e desmontagem das tendas da praça de alimentação serão oferecidas pelo Município. Os sistemas hidráulico (pia para uso coletivo dos comerciantes) e elétrico (rede com pontos de energia nas barracas), também serão fornecidos pelo Município, porém a manutenção interna ficará a cargo do comerciante. A identificação será feita através de crachá que serão oferecidos pela Acomac, através da Secretaria Municipal de Cultura.

A Acomac realizará um concurso com premiação aos comerciantes que estiverem inscritos na categoria barracas, que terão avaliada a decoração típica de Natal. Os três primeiros classificados ganharão prêmio em dinheiro.