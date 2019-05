INFRAESTRUTURA Prefeitura firma mais um contrato para tapa-buracos na Capital Já foram três empresas e quase R$ 5 milhões só esse ano

O contrato vigente é de seis meses Foto: Reprodução/Valdenir Rezende/ Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), firmou contrato com empresa de tapa-buracos em Campo Grande. Cerca de R$ 5 milhões em contratos já foram assindos com empresas desse seguimento esse ano. A licitada é Ueder Si9lva Feitosa Eireli - ME, com valor líquido de R$ 2.141.950.

Com nome fantasia de Feitosa Materiais de Construção, será responsável por fornecer concreto betuminoso, durante seis meses. Em fevereiro desse ano outras duas empresas já haviam assumido compromissos com a Prefeitura, no entanto essas já teriam fornecido os trabalhos acertados em contrato.

Segundo o Jornal Correio do Estado, o secretário de obras da prefeitura, Rudi Fiorese, disse que o concreto das empresas anteriores acabou.

