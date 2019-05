Parceria Prefeitura firma parceria com UFMS para 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso d

Pela primeira vez Mato Grosso do Sul será palco do maior evento de divulgação científica da América Latina, a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A realização é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e conta com a parceria da Prefeitura de Campo Grande.

“Estamos falando do terceiro maior evento do mundo e da primeira vez que Campo Grande consegue trazer através da universidade esse evento para nossa cidade. Só os números já falam da importância do evento, vamos receber mais de 15 mil pessoas para fornecer para nossa cidade o que há de melhor no mundo todo e ninguém constrói nada sozinho, a cidade é uma conjunção, resultado final de toda uma sociedade e quando os gestores responsáveis se solidarizam e firmam parcerias dá nisso. Campo Grande não podia ficar de fora de um evento como esse”, reforçou o prefeito Marquinhos Trad.

A Reunião Anual da SBPC será realizada de 21 a 27 de julho e a expectativa é que mais de 15 mil pessoas passem pelo local. Nos seis dias de reunião, estudantes, pesquisadores e visitantes terão a chance de conhecer o universo da ciência brasileira, por meio de uma Programação Científica composta por conferências, mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e Sessões de Pôsteres (que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica e o Integra UFMS).

A ação é resultado da parceria entre a UFMS, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Em março, 95 escolas da rede pública de ensino municipal escreveram cartões postais convidando pesquisadores das diversas áreas do conhecimento para participarem da 71ª Reunião.

Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Jovem (exposição voltada para estudantes do ensino básico e público em geral), a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia), a SBPC Cultural (apresentação de atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados às artes e à cultura), a SBPC Afro e Indígena (conferências e mesas-redondas que abordam essas temáticas).

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito também fechou parceria para ajudar a organizar as questões relacionadas ao trânsito de pedestres e veículo na Cidade Universitária e arredores, e sinalização. O evento será encerrado com mais uma edição do Dia da Família na Ciência, em um sábado dedicado à integração entre cultura, ciência e recreação para crianças, jovens e seus familiares.