Prefeitura garante R$ 68 milhÃµes para asfalto e construÃ§Ã£o de seis pontes na Capital

SALDO POSITIVO Prefeitura garante R$ 68 milhões para asfalto e construção de seis pontes na Capital Marquinhos Trad inicia o ano com saldo positivo frente à gestão, avalia secretário

Prefeito Marquinhos Trad em assinatura de ordens de serviço em seu gabinete no Paço Municipal Foto: Reprodução

Prefeitura de Campo Grande com apoio da Bancada federal garantiu R$ 15,8 milhões em recursos extra-orçamentários, alocados junto à Sudeco, para asfaltar o Jardim Centenário, construir seis pontes de concreto em áreas de produção da zona rural e recapear as duas pistas da Avenida Duque Caxias, do Aeroporto Internacional de Campo Grande à rotatória na entrada do Indubrasil. Com isso, a prefeitura municipal inicia o ano de 2020 com saldo positivo de obras importantíssimas sendo realizadas valiou o secretário de nfraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Os projetos foram cadastrados antes da virada do ano, após a confirmação do empenho dos recursos. O maior investimento, mais de R$ 9, 886 milhões será utilizado no recapeamento de um trecho de 9, 9 quilômetros (quase 20 quilômetros considerando as duas pistas) da Avenida Duque de Caxias e o seu prolongamento, após o viaduto sobre os trilhos, na Avenida Solon Padilha.

O asfalto existente foi feito há 15 anos, quando a avenida foi duplicada, e está se soltando. “Como é um trecho de rodovia, recebe um tráfego de caminhões, carretas e o desgaste do pavimento é ainda maior”, explicou Edvaldo Aquino, Gerente da Divisão de Manutenção das Vias Públicas.

Outra parcela dos recursos alocados junto à Sudeco, R$ 5,5 milhões, garantirá a pavimentação do Jardim Centenário. De acordo com o projeto serão feitos O 4,8 quilômetros de asfalto, passando pelas ruas Itabarito, Xanxere, Baliza, Caxiuana, Limão, Barra da Corda, José da Silva, Regeneração, Seis de Outubro, Granada, Ribeirão das Neves, Morro do Chapéu e Moçambique.

Já a construção das seis pontes de concreto na zona rural (quatro delas sobre o Rio Anhandui), custará R$ 4,4 milhões.

SALDO POSITIVO

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, nas últimas duas semanas de 2019, a Prefeitura inicia o ano com quase R$ 68 milhões assegurados, via emendas parlamentares, para obras de infraestrutura urbana e revitalização dos espaços públicos da antiga rodoviária.

Estão empenhados junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, R$ 500 mil para asfalto no Jardim Tarumã; R$ 5,6 milhões no Jardim Noroeste; R$ 27,3 milhões que vão garantir 10 quilômetros de recapeamento; R$ 15,6 milhões para obras na rodoviária e mais estes R$ 19,8 milhões na Sudeco. (Com assessoria).