Sala do empreendedor Prefeitura inaugura mais uma sala do empreendedor na Incubadora Municipal Zé Pereira

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia inaugurou nessa sexta-feira (23) a Sala do Empreendedor na Incubadora Municipal Zé Pereira. Esta foi a terceira Sala do Empreendedor entregue pela Prefeitura – as duas primeiras estão instaladas na Incubadora Norman Edwards Hanson (Jardim Santa Emília) e Mário Covas (Jardim Mário Covas). Na próxima segunda-feira (26) a Sedesc entregará a quarta Sala do Empreendedor – Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto (Bairro Estrela Dalva).

Destacando a importância da Sala do Empreendedor para formalização de novos empreendedores da região onde está instalada, o secretário da Sedesc, Abrahão Malulei Neto, afirmou que esse espaço é “a casa” do empreendedor. “Esse espaço é tudo que os empreendedores precisam para receber as orientações corretas sobre formalização como MEI, declaração anual do SIMEI, certidões, emissão de nota fiscal e outros itens importantes para o dia a dia das empresas”. Malulei destacou também que essa sala do empreendedor inaugurada hoje começou a atender informalmente os interessados há algum tempo e já formalizou quase 70 novos MEIs na região. “Esse resultado é ótimo, de acordo com nossa proposta de trabalho. Por isso é que destaco que esse é o lugar correto para os empreendedores”.

Sinzerlândio Oliveira, presidente da Associação de Moradores do bairro Zé Pereira, comemorou a abertura oficial da Sala do Empreendedor, destacando a importância que ela tem para o necessário apoio aos empreendedores locais. “A presença da Incubadora Municipal que agora está funcionando como a região precisa e a Sala do Empreendedor hoje inaugurada têm grande importância para que os empreendedores realizem seus sonhos e consigam produzir com qualidade”. A Incubadora Municipal Zé Pereira trabalha no ramo de artesanato.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

A Sala do Empreendedor foi preparada para prestar serviços referentes à parceria entre Delegacia da Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Instituições bancarias e a Prefeitura de Campo Grande:

Formalização do microempreendedor individual (MEI);

Alteração de dados cadastrais (MEI);

Encerramento do MEI;

Emissão de nota fiscal;

Declaração anual do SIMEI;

Certidões;

Consulta de Viabilidade;

Nacional do MEI (DASN-SIMEI);

Emissão de alvarás de funcionamento;

Alteração de dados cadastrais PMCG;

Orientação, capacitação e treinamento;

Acesso a crédito;

Acesso a licitação

A Sala do Empreendedor é uma ação do programa de gestão produzido pela Sedesc, em parceria com diversas unidades governamentais (Agetec, Semadur, Sefin, Sebrae) e não governamentais que visa otimizar processos para micro e pequenos empresários de Campo Grande. Dessa forma, o projeto tem como propósito disseminar a educação empreendedora, fomentando o fortalecimento dos pequenos e micro empreendedores campo-grandenses, com orientações, processos simplificados e desburocratizados, levando criatividade, incentivos e conhecimentos que facilitem a abertura e regularização de empresas na capital.