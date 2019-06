AMBIENTE Prefeitura inaugura quarto ecoponto para coleta consciente na Capital Nesta manhã foi inaugurado o ecoponto União

Foto: Reprodução

Com intuito de facilitar o descarte correto do lixo produzido pelos campo-grandenses do bairro Residencial União, foi inaugurado nesta segunda-feira (24), pela Prefeitura de Campo Grande, na Avenida Roseira, esquina com a rua Carmem Bazzano, o quarto ecoponto da Capital.

Contando com área de 1.731,326 m², com armazenamento de 2 caixas brooks de 8 m³ de resíduos de construção civil e demolição, outros 36 m³ dedicados aos resíduos de galhos e podas, com 72 m² para descartes de resíduos inservíveis, 4 m³ de resíduos eletroeletrônicos e mais 7 m³ de recicláveis.

O próximo ponto, esse que será a quinta unidade, será inaugurado em agosto deste ano no Jardim Centro Oeste, o que deve fechar o ciclo de cinco pontos conforme contrato com a Solurb, que custa hoje aos cofres públicos cerca de R$ 25 mil por mês, fora o valor do transporte para o aterro sanitário, de acordo com o secretário de Infraestrutura do Município, Rudi Fiorese.

De março do ano passado até maio deste ano, 5 toneladas de lixo foram coletados pelos outros três pontos instalados no período de 14 meses, o que gerou uma média de 357,1 litros por mês de lixo.

De acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) Luis Eduardo Costa, os ecopontos foram colocados estrategicamente nos bairros com maior índice de lixos descartados em locais irregulares.

“È muito importante que a população vá até o ecoponto para conhecer, procurar saber como funciona, é uma coisa que vai ajudar muito, é preciso entender que isso está interligado com outras ações voltadas para o descarte irregular de lixo na cidade, queremos ampliar essas ações”, disse.

FUNCIONAMENTO

O ecoponto é um local de entrega voluntária regular e gratuita que, recebe resíduos recicláveis e resíduos maiores como restos de construções, pequenas obras, móveis e eletrodomésticos velhos e poda de árvores e galhadas.

Cada morador pode descartar um metro cúbico de lixo, o equivalente a mil litros, por dia. O Horário de funcionamento é de segunda à sábado das 8h às 18h. Para orientar a população um funcionário faz o recebimentos dos resíduos nos locais. Materiais como lixo doméstico e pneus não podem ser deixados no ecoponto.

O primeiro, denominado de Ecoponto Panamá, foi inaugurado no dia 26 de março de 2018, localizado na Rua Sagarana com a Avenida José Barbosa Hugo Rodrigues, no Bairro Panamá; o segundo denominado de Ecoponto Noroeste foi inaugurado no dia 31 de agosto de 2018, localizado na Rua Piraputanga esquina com Guarulhos, no Bairro Noroeste; o terceiro denominado de Ecoponto Nova Lima foi inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2019, localizado na Rua Pacajús n. 194, no Bairro Nova Lima.