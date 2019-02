Projeto Prefeitura inicia projeto que une recreação e fundamentos do voleibol

Com a presença da ex-atleta Hélia Souza Pinto, conhecida como Fofão, a Prefeitura de Campo Grande lançou nesta manhã mais um projeto de esporte e lazer na Capital, o Projeto Viva Vôlei, com a parceria da Confederação Brasileira de Voleibol e da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul.

Destacando a importância das parcerias, o Prefeito Marquinhos Trad ressaltou a iniciativa das empresas privadas.“Na nossa gestão, temos aqui no Parque Jacques da Luz várias oficinas: Pilates, Zumba, Ginástica, Yoga, Beach Tennis, Futebol, Atletismo, Ballet e agora o Viva Vôlei. Para fazer um evento dessa natureza, as empresas jurídicas e privadas devem participar também, como o Banco do Brasil, que é nosso parceiro neste projeto junto com a Confederação e a Federação de Voleibol”, declarou o prefeito.

Conforme destacou o Presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, José Eduardo Amâncio da Mota, os projetos são oportunidades de ensinamentos e de descoberta de talentos. “As ações do projeto são recreativas e de forma simples para o entendimento das técnicas e fundamentos do voleibol. São nesses momentos que descobrimos talentos de novos atletas e admiradores da modalidade”, pontuou.

De acordo com o Diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o projeto trará mais participantes aos parques. “Esse ano já são mais de 40 projetos realizados e o Viva Vôlei é mais um projetos que conseguimos trazer para Campo Grande e que já é desenvolvido no país todo, e agora está sendo lançado na Moreninha. Queremos que crianças saiam das suas casas e ocupem o espaço público, com segurança, e com a oportunidade de ter contato com o esporte, com voleibol, que é segunda modalidade mais praticada no país”, afirmou.

A atleta, ouro do voleibol, Fofão, falou da satisfação de fazer parte desse projeto. “Ser madrinha do Projeto Viva Vôlei é muito bom, principalmente onde o principal objetivo é transformar a vida das pessoas, e com isso, aprendemos a conviver com as pessoas e levamos para a vida toda. Desejo que minha passagem aqui seja como um exemplo de que os nossos sonhos não estão tão distantes quanto imaginamos”, enfatizou.

Sobre o Projeto Viva Vôlei

Com objetivo de atender 120 crianças, as atividades acontecerão no Parque Jacques da Luz todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 17h. O Projeto é voltado para crianças, jovens e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos e é gratuito. Os interessados em participar do Projeto deverão retirar a ficha de inscrição no local da atividade, no Parque, e entregá-la preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis, com a documentação necessária.