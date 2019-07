RECAPEAMENTO Prefeitura inicia término de último trecho da Avenida Euler em Campo Grande O serviço está sendo feito em meia pista enquanto na outra, o trânsito continua normalmente.

Foto: Tero Queiroz

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira (17) a última etapa do recapeamento da Avenida Euler de Azevedo, numa extensão de um quilômetro entre as rotatórias das Avenidas Tamandaré e Ernesto Geisel. Para não prejudicar o tráfego na região, o serviço está sendo feito em meia pista enquanto na outra, o trânsito continua normalmente.

Concluído o trecho, todo o trajeto da avenida estará revitalizado, incluindo a duplicação de 4,6 km até a rotatória do setor norte do macro anel (executada pelo Governo do Estado). Na próxima semana, será iniciada a instalação de lâmpadas de led, com troca das estrelas, nos super postes existentes entre as rotatórias das avenidas Presidente Vargas e Tamandaré.

Para chegar na fase atual da obra na Euler, em pouco mais de 40 dias foram feitas intervenções para reforçar a drenagem, com mais interligações da tubulação para aumentar a capacidade de captação de águas pluviais das bocas de lobo; parte do pavimento antigo, já comprometido, foi retirado e antes do recapeamento, fez-se o perfilhamento para retirar todas as ondulações que surgiram com sucessivos serviços de tapa-buraco.

Os empresários com lojas na região acreditam que com o recapeamento o movimento vai melhorar. “O asfalto estava muito ruim por causa dos buracos. Quando o remendo era feito, ficava aqueles calombos que prejudicavam a passagem”, comenta a comerciante Letícina Santana da Silva. A melhoria também foi elogiada pelo zelador Ovando Arantes, que pela passa pela avenida diariamente no trajeto de ida e volta do trabalho. “O restante da Euler de Azevedo já tinha sido recapeado ano passado, ainda bem que vão complementar o serviço “, comenta.





Ano passado, a Prefeitura fez a reprogramação do planejamento do Complexo Altos do São Francisco, financiado com recursos do PAC Pavimentação, para executar 11 quilômetros de recapeamento nesta região, investimento de R$ 3,7 milhões. Com a mudança, foi refeito o pavimento da Avenida Tamandaré, numa extensão de 4,6 km, da Júlio de Castilho até a Rua Teodoro Roosevelt; 3,7 km da Rua Fernando Noronha, – ligação das avenidas Presidente Vargas e Tamandaré e a pista bairro/centro da Euler de Azevedo, entre a Presidente Vargas e a Tamandaré. A outra pista (centro/bairro) já tinha sido feita.