Festividades Prefeitura instala decoração de natal em 37 pontos de movimentação da Capital Veja se sua região receberá decoraçõa

Foto: Denilson Secreta

Até o final da primeira semana de dezembro, 37 pontos de grande circulação nas sete regiões urbanas de Campo Grande e nos distritos de Anhanduí e Rochedinho estarão iluminados com as cores do Natal. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, bem como de uma empresa contratada, estão trabalhando para que no dia 7 de dezembro seja colocada em funcionamento a decoração, e no dia 8, a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, esteja pronta para receber a população.

Rotatórias, canteiros de avenidas, praças, viadutos, árvores, super postes de avenidas como a Mato Grosso e Afonso Pena, serão adornados . Haverá a utilização, por exemplo, de 35 quilômetros de mangueiras de led, 4 mil pisca-piscas, similares que não podem faltar em qualquer árvore de Natal. Praticamente todas as rotatórias da cidade receberão estrelas gigantes. A principal avenida da capital, a Afonso Pena, em toda sua extensão (desde a Praça Newton Cavalcante até a Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes) será adornada, conforme projeto criado e desenvolvido pelas arquitetas Bianca Prette Pardo e Mara Lúcia Barros, da Planurb (Agência Municipal de Planejamento Urbano).

O mesmo tratamento será dado a Avenida Duque Caxias, porta de entrada de Campo Grande para quem desembarca no Aeroporto; rotatórias da Gury Marques e canteiro central em frente do terminal rodoviário. Avenida Mato Grosso será enfeitada desde a Calógeras, passando pela rotatória com a Avenida Nelly Martins e a entrada do Parque dos Poderes, no cruzamento com a Hiroshima.

Abaixo, alguns pontos que serão decorados:

Via Parque/Mato Grosso

Coca Cola

Joaquim Murtinho / Eduardo Elias Zahran

Canteiro Central Rodoviária

Trevo José Abrão

Lagoa Itatiaia

Rotatória da Euler de Azevedo com a Avenida Presidente Vargas

Lago do Amor

Trevo Imbirussu – Gunter Hans com Manoel da Costa Lima

Viaduto da BR-163 com BR-262

Cruzamento da Avenida Zulmira Borga com a Gerônimo Albuquerque

Canteiro da Avenida Afonso Pena

Canteiro central da Avenida Lúdio Coelho com a Avenida Petrópolis (entrada do União)

Entrada do Paço Municipal