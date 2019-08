120 ANOS Prefeitura lança código de ética à conduta de servidores públicos Padronização visa deixar claro como o servidor deve se portar em situações específicas

Servidores de diversas secretarias estivem no lançamento do primeiro Código de Ética da prefeitura Foto: Reprodução/Bruna Aquino/Correio do Estado

Prefeitura de Campo Grande lançou hoje (02 de agosto), a cartilha de código de ética para os servidores públicos municipais. O documento feito em 2017, mas que entrou em vigor nessa sexta-feira esclarece direitos e deveres do servidor concursado ou comissionado, além disso, traz dicas para melhor desempenho ao exercer serviços nos departamentos do Poder Executivo.

Conforme o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), o documento se faz necessário. "Ele (código) diz normas e comportamentos de como o agente público deve se portar, evidentemente esses exemplos já deviam acompanhar o funcionário público quer efetivo ou comissionado, afinal de contas postura, respeito assiduidade, cumprimento de obrigações é dever do funcionário”, opinou.

Sobre o que teria gerado a celeridade da apresentação da cartilha, Marquinhos citou desrespeito ao chefe, alteração de voz ao falar com funcionários, e ainda lembrou a situação da Guarda Civil Municipal, na ocasião em que cinco deles foram exonerados dos cargos em Campo Grande. “Com base no código de ética você vai encontrar fundamentos mais fortes, porque está especificamente a condutas deles, tem direito mas tem deveres também”, concluiu Trad.

No prazo de 60 dias os servidores terão acesso ao documento tanto por meio físico, como digital. No entanto, a partir de hoje já fica disponível no site da transparência do município.

O lançamento do Código de Ética faz parte das ações comemorativas aos 120 anos de Campo Grande.