Prefeitura lanÃ§a licitaÃ§Ã£o de R$ 18,1 milhÃµes para recapear 25 quilÃ´metros na Capital

INFRAESTRUTURA Prefeitura lança licitação de R$ 18,1 milhões para recapear 25 quilômetros na Capital Obras serão realizadas em avenidas de grande fluxo e também em regiões periféricas, diz administração

Obras sendo realizadas em Campo Grande Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande lançou licitação nesta segunda-feira (2) de aproximadamente R$ 18,1 milhões, recursos de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (Finisa), para execução de 25 quilômetros de recapeamentos.

Conforme a concorrência, divulgada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de hoje, as áreas a serem contempladas serão as regiões do Anhanduizinho, com R$ 3,1 milhões; Bandeira, R$ 4,2 milhões; Centro e Prosa, R$ 5,5 milhões e Lagoa, com R$ 5,2 milhões. As empresas que forem participar do certame, terão até o dia 15 de janeiro para apresentar suas propostas, de acordo com anunciado.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, dos 25 quilômetros de recapeamento previstos, 20 estão programados para a região periférica da cidade. Rudi explicou que a prioridade do empreendimento é recuperar as principais vias de acesso e de circulação de alguns dos conjuntos habitacionais mais populosos, como Aero Rancho e Coophavila 2.

Na região do Lagoa as obras serão realizadas na Avenida Marinha (que tem 3 km de extensão), principal via de acesso ao Coophavila 2, conjunto habitacional a 15 quilômetros do Centro. O asfalto da Avenida Marinha, feito nos anos 80, está todo remendado após 30 anos de sucessivos tapa-buracos, informou o planejamento.

Além dessa, será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon; a Rua Manoel Joaquim de Moraes e o seu prolongamento a Souto Maior, que atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Cooaphama e o Bairro Tijuca, numa extensão de 3 quilômetros.

No Aero Rancho a Avenida de Queiroz será recapeada numa extensão de 1,3 km (entre a Avenida Gunter Hans/Rua da Divisão/Filipinas). Na região da Pioneira, Jardim Colonial, receberão asfalto novo a Avenida Filinto Muller (da Rua João Hernandes até a Senador Antonio Mendes Canale); a Francisco dos Anjos (da Filinto Muller até a Ana Luiza de Souza) e a Rua Candelária (entre a Boticário e a Avenida George Chaia.

Com os recursos de uma emenda impositiva, R$ 21 milhões, ainda neste ano serão licitadas para esta região, o recapeamento chegará nas avenidas anta Quitéria, Campestre, além da Rua da Divisão.

Ainda desta licitação lançada nesta segunda-feira, na região do Bandeira estão programados 8 quilômetros de recapeamento das avenidas Três Barras (da Avenida Zahran até a Rua Gabiel Del Pino); Marques de Pombal; Marques de Lavradio, João Arinos e José Nogueira. No Centro, 4 quilômetros (Ruas Chadid Scaff, Rodolfo José Pinho e Amazonas) e no Prosa 2,3 km (outro trecho, da Ceará até a Jales) e na Rua Coronel Cacildo Arantes.

*Com assessoria.