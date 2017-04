Capital Prefeitura lança projeto que reforça educação ambiental na Rede Municipal

A Prefeitura de Campo Grande, firmou parceria com o Grupo Energisa para a implantação do projeto de educação ambiental para uso consciente da energia, batizado de “Espaço Energia”, nas 94 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As professoras Analice Terezinha da Silva e Cristiane Gondim, que fazem parte da equipe de educação ambiental do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, serão as responsáveis pela organização do projeto na Reme.

O objetivo é mostrar aos professores as possibilidades de trabalhar temas relacionados ao meio ambiente, aliando a eficiência energética. “Por vários anos a Semed foi parceria e sempre colocou a disposição seus professores e alunos. As crianças da Rede Municipal foram as que mais visitaram os projetos da Energisa”, disse a representante da ONG, Mara Rosa.

O projeto foi elaborado a partir de uma proposta da Energisa feita para a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL, para o “Programa de Eficiência Energética”, que incentiva a implantação de uma proposta de educação ambiental que atue de forma ampla nas escolas públicas e privadas, grupos de terceira idade, entidades filantrópicas e público em geral.

Multiplicação

Para levar o estudo aos alunos, a Semed irá colocar professores da Rede Municipal de Ensino à disposição do projeto, que pretende disponibilizar através de outra parceria, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um curso de formação para que os profissionais aprendam o conteúdo e repassem a ideia às unidades escolares.

O projeto será dividido em etapas, que começam por uma reunião com os diretores, seguida das inscrições das escolas, curso de formação, entrega de materiais e multiplicação do projeto nas escolas.

Segundo a professora Analice da Silva, a expectativa é que o projeto possa promover entre os alunos, a mudança de hábitos, levando a redução do consumo residencial de energia elétrica.

“Esperamos que o professor compreenda que essa temática pode ser trabalhada durante o ano letivo, observando uma proposta de educação integradora”, ressaltou.

Formação

A professora explicou que será desenvolvido um trabalho de formação para os professores sobre a temática, em um total de 12 horas, sendo oito horas em sala de aula e outras quatro horas de visita no Espaço Energia, onde poderão observar o conteúdo de forma prática, por meio de um ambiente de experimentos.

“O projeto vem para agregar. Eu, neste momento, estou trabalhando com as crianças sobre a questão ambiental, da água, das plantas. Esse tema complementa outros estudos ambientais”, comentou Cléia Aparecida Correia, diretora da Escola Professor Múcio Teixeira Junior, no bairro Carlota. (Com assessoria).