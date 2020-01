TRANSPARÊNCIA Prefeitura leiloará sucatas, há carros com lances iniciais de R$ 1,8 mil Além de veículos há também objetos de escritório entre outros

Foto: Reprodução

A Prefeitura Municipal de Campo Grande leiloará a partir do dia 14-01 com início às 14 as sucatas de veículos e objetos dispensados pela administração. A informação esta na redação do primeiro Diário Oficial do município nesse ano de 2020. Os lances poderão ser feitos pelo site site www.casadeleiloes.com.br.

Segundo a publicação, há lances iniciais de R$ 30 e R$ 50, que são de estante em aço e armário em aço, respectivamente. Também há computadores, monitor, cadeiras, mesas, arquivos, mesa, gaveteiros, em um lote só, por R$ 80 o lance inicial.



Quem se interessa por veículos tem caminhões ano 1984/1987 por R$ 6,5 mil, o lance. Outro caminhão da Mercedes/Benz/LK, ano 1986/1987 começa a receber lance a partir de R$ 3,5 mil.

Há carros populares, o caso de um Fiat/Uno Mille Fire Flex de 2008, na cor branca, que pode ser arrematado por R$ 1,8 mil. Uma Blazer de 2000, preta, recebe lances a partir de R$ 2,5 mil. Na lista também consta ônibus a partir de R$ 4 mil. Sucatas de Honda Titan a partir de R$ 20.

No site o cadastro é gratuito para começar a dar seu lance , além de ficar sabendo quem vence e quanto está o lance de cada produto. O arrematador não poderá desistir caso seu lance seja o maior e classificado, os itens poderão ser verificados antes, nos dias 9,10 e 13 de janeiro, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas.

As sucatas e veículos estão na Semed (Secretaria Municipal de Educação), na Rua Onicieto Severo Monteiro, 660, Vila Margarida; no pátio da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), localizada na Rua Mestre Estanislau Pannatier, 1.199, Jardim Monumento e também na Avenida Gury Marques, 7.155, Vila Cidade Morena.