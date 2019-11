Interior Prefeitura leva nova ação social para o Cras do bairro Jóquei Clube

Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura de Dourados promove, mais uma, na próxima quinta-feira, dia 14, uma ação social com a oferta de vários atendimentos à população. Os serviços serão oferecidos entre 8h e 16 horas, no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do bairro Jóquei Clube.

Serão oferecidos atendimentos em saúde, com aferimento de pressão, emissão de primeira via de RG (Carteira de Identidade), carteirinha intermunicipal e interestadual, CadÚnico (Cadastro Único), orientações sobre tarifa social de energia elétrica, além de corte de cabelo e manicure.

Também serão oferecidos atendimentos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, o Instituto da Mulher ofertará atendimento jurídico.

Haverá ainda atendimento por equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e instruções relativas aos trabalhos do Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados).

Para atendimento, as pessoas devem levar documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, além de comprovante de residência.