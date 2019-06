OPORTUNIDADE Prefeitura oferece 200 vagas à assistentes de educação com salário de R$ 1,9 mil Inscrições ficam abertas entre os dias 2 e 3 de julho

Escola Municipal Virgílio Alves em Campo Grande Foto: Reprodução/Marina Pacheco/Campo Grande News

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo para contratar 200 assistentes de educação inclusiva para trabalharem nas escolas municipais, as oportunidades foram divulgadas na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (28). Os contratados irão atender pessoas com deficiência no processo de aprendizado e socialização, vão trabalhar no regime de 40h com salário de R$ 1.950,00.

Para concorrer, o interessado deve ter ensino médio completo. O profissional oferecerá apoio pedagógico e atuará no contexto da classe do ensino comum “promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e em todas as atividades didático-pedagógicas escolares”.

O concurso será organizado por uma comissão composta por membros da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições ficam abertas a partir do dia 2 de julho, às 10h, até o dia 3 às 16h, e deverão ser feitas exclusivamente pela internet no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Para conferir o edital acesse link do Diogrande, na página de nº 5.