INFRAESTRUTURA Prefeitura pavimenta, investe mais de R$ 4 milhões em avenida e abre nova licitação Com recursos do Avançar Cidades, será refeito o pavimento e implantado o corredor de transporte coletivo na Avenida Cônsul Assaf Trad

A Avenida Cônsul Assaf Trad já ganhou uma pista adicional e teve a pista bairro/centro recapeada numa extensão de 2,2 quilômetros Foto: Reprodução

Avenida Cônsul Assaf Trad, uma das principais atingidas pelo 'tapa buracos', deve receber investimentos de mais de R$ 4.461 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O trecho próximo ao Terminal Nova Bahia receberá drenagem para eliminar pontos de alagamento. Haverá também pavimentação de mais um trecho da avenida, a partir da Avenida Marques de Herval até a Rua Jacinto Máximo. As empresas que forem participar da licitação terão até o dia 16 de dezembro para entregar as propostas.

De acordo com a Prefeitura, a aplicação das obras na localidade será viabilizada com recurso Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – pavimentação; (pouco mais de R$ 1 milhão) do Complexo Atlântico Sul etapa C, que serão complementados com contrapartida de recursos próprios da administração. A empresa que executou a primeira etapa das obras, iniciadas em 2014, pediu rescisão do contrato e com isto foi necessário fazer adequações no projeto e abrir nova concorrência.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, está prevista a implantação de drenagem que atravessará a Consul Assaf Trad para se conectar com a tubulação já existente e captar a enxurrada que desce do Residencial Abaeté. Em outra etapa do projeto já foi implantado um sistema de captação de águas pluviais no bairro, que margeia a Assaf Trad (lado direito da pista bairro/centro).

“Com a conexão das drenagens vamos eliminar o problema que acontece em dias de chuva mais intensa: a enxurrada que desce do Residencial Abaeté fica empoçada na pista centro/bairro da Assaf Trad. Por causa do canteiro central da avenida, a água da chuva fica represada”, explicou o secretário. Serão executados 1 quilômetro de micro revestimento, 3,2 quilômetros de recapeamento e 1,1 quilômetro de micro drenagem.

A Avenida Cônsul Assaf Trad ganhou uma pista adicional e teve a pista bairro/centro recapeada numa extensão de 2,2 quilômetros, entre a rotatória do macro anel e a Avenida Marques de Herval.

Com recursos do Avançar Cidades, será refeito o pavimento e implantado o corredor de transporte coletivo em toda a extensão da via, além de estação de pré-embarque. O investimento previsto é de R$ 32 milhões numa extensão de 10,2 km.