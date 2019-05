INFRAESTRUTURA Prefeitura pavimenta ruas no Jardim Anache na Capital A Prefeitura vai investir R$ 10,3 milhões na drenagem e pavimentação do Jardim Anache

A Prefeitura iniciou o primeiro trecho da pavimentação do Jardim Anache, exatamente um mês após iniciar a implantação da drenagem. A previsão é que hoje fique pronto um quilômetro de asfalto, abrangendo as ruas Munira Anache (numa extensão de 920 metros ) e do Namoro ( 193 metros). A empreiteira responsável pela obra programou a aplicação de 200 toneladas de pavimento e se o tempo ajudar, ainda nesta semana, serão asfaltadas as vias transversais a Munira Anache que receberam terraplanagem, base e a imprimação da pista. As chuvas registradas nas últimas três semanas, retardaram o início asfaltamento.

Muitos moradores fizeram questão de ficar em frente do portão de casa para testemunhar a chegada do asfalto, uma reivindicação de pelo menos 30 anos. “Agora, tenho certeza que finalmente vou morar numa rua asfaltada, livre da poeira e do barro”, comenta dona Lidia dos Santos Silva, 63 anos, que mudou para casa onde mora com o marido e os filhos, na Rua Munir Anache, desde a chegada das equipes que iniciaram a terraplanagem.

“A gente vai ganhar em qualidade de vida e valorização dos imóveis. Agora, ninguém consegue comprar um terreno aqui por menos de R$ 80 mil”, acredita José Vital Oliveira, que mora há 30 anos no bairro.

O técnico em comunicação, Fábio Alexandre Andrade, destacou que o asfalto era muito aguardado no bairro. “Isso é muito mais que um sonho. Quem não gostaria de ter asfalto na porta de casa? Vai trazer uma qualidade de vida enorme para gente”, disse.

O mesmo otimismo é demonstrado pelo moto-entregador Etimio Batista Neres, 55 anos, residente na Rua Bem Querer. “Sem a poeira na seca e o barro, quando chovia, a gente fica até mais animado para reformar e ampliar a casa”, comenta.

O PROJETO

A Prefeitura vai investir R$ 10,3 milhões na drenagem e pavimentação do Jardim Anache, localizado no extremo norte da cidade, região urbana do Segredo. São recursos de um financiamento do PAC Pavimentação, contratado pela Prefeitura (R$ 7,1 milhões), e a contrapartida de R$ 3,1 milhões, viabilizada numa parceria com o Governo do Estado.

Está prevista a implantação de 3,4 km de drenagem, 11km de pavimentação e 5 quilômetros de recapeamento, incluindo a Avenida Lino Villacha (acesso ao hospital São Julião), Francisco Coutinho e Avenida Abrão Anache.

RUAS PAVIMENTADAS NO JARDIM ANACHE

Rua Área Verde; Belo Canto; Cintilante; da Poesia; das Algas; Serena; Pescador; dos Mocinhos; Gôndola; Popular; Pedra Preta; da Medalha; Silver; Campana; Bem Querer; das Codornas; da Távola; do Namoro; do Sobrado; Arroio Azul; dos Corretores; Marreco Azul; Padre de Cedro; dos Meninos; Pousada do Sol; Touro Negro; dos Amigos; Travessa Serrão01 e Travessa Serrão-02; Rua Guaxoró; Guaxe; Pacané; Xaxim; Faride George; Ahanna Anache ; Minira Anache; Jacob Georges; Elias Gatan; Ajax; Abrão Anache; Pereira Borges e dos Poetas.

RUAS QUE SERÃO RECAPEADAS

Francisco Pereira Coutinho , Lino Villacha, Elias Gatan, Abraão Anache , Hanna Anache e Rua dos Meninos