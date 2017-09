Em busca dos direitos Prefeitura promove ação em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Física A ação acontece na próxima quinta-feira (21), na praça Ary Coelho, das 8h às 12h.

Foto: Divulgação/ PMCG

Na próxima quinta-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Apoio a Pessoa com Deficiência (Caped), realiza das 8h às 12h, na Praça Ary Coelho, uma ação para chamar atenção da sociedade para os direitos das pessoas com deficiência.

Com o lema ‘Observar o passado, valorizar o presente e lutar pelo futuro’, a ação terá uma programação extensa que incluirá bazar, apresentações culturais, brincadeiras, além de sorteio de brindes de entidades parceiras da prefeitura.

A Coordenadoria de Apoio a Pessoa com Deficiência – Caped é ligada a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, subordinada a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – Segov.

A data em alusão a Pessoa Com Deficiência (PCD)

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído por iniciativa de movimentos sociais, em 1982, e oficializada por lei no ano de 2005. De acordo com o Censo 2010, mais de 45 milhões de brasileiros possuem pelo menos um tipo de deficiência, representando quase um quarto da população. Campo Grande tem aproximadamente 200 mil pessoas Pessoas com Deficiência, segundo projeção do IBGE.

“A data serve para chamar atenção, novamente, para a inclusão das pessoas com deficiência. A prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Apoio a Pessoa com Deficiência da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, tem atuado efetivamente na articulação com as demais secretarias, no sentido de promover o protagonismo da pessoa com deficiência”, disse o coordenador da Caped, David Marques.

Serviço

Ação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Data: 22 de setembro (quinta-feira)

Local: Praça Ary Coelho

Horário: Das 8h às 12h