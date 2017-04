Cidade Prefeitura promove ações em alusão ao dia nacional de combate à hipertensão

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza nesta quarta-feira (26) diversas atividades para comemorar o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. As ações iniciadas no começo do mês de forma programada ocorrem simultaneamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e são voltadas para toda a comunidade.

Na semana passada foi realizada uma grande ação na praça de esportes da Vila Carlota, pela equipe da UBS Dr. Astrogildo Carmona. Na ocasião foram ofertadas atividades físicas, dosagem de glicemia capilar e aferição de pressão arterial para pacientes hipertensos da região.

Nesta quarta-feira, as ações estão programadas para ocorrer, a partir das 09h, nas UBSs Jockey Clube, Caiçara, Cohab e, a partir das 13h será feito o lançamento do Projeto Rastreamento e Avaliação de Doença Renal Crônica (Radorc), na UBSF Nova Lima. O evento contará com a participação dos acadêmicos da UEMS, equipe de saúde da UBSF Nova LIma, Equipe Técnica da Sesau e médico especialista em nefrologia.

Hipertensão

A Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, ocorre quando a pressão arterial se mantém sistematicamente igual ou maior que 140 por 90 mm/Hg. A pressão pode se elevar por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem.

A Hipertensão pode levar a diversas complicações, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, e insuficiência renal crônica.

Atualmente, estão cadastrados no município 70 mil hipertensos, e há uma grande preocupação da equipe de saúde no sentido de evitar que tais pacientes desenvolvam as complicações acima.