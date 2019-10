Inscrições Prefeitura prorroga até amanhã as inscrições dos Jogos dos Idosos; competição terá 13 modalidades

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até o dia 3 de outubro de 2019 as inscrições para participação na 18ª edição nos Jogos Municipais dos Idosos. Os interessados podem se inscrever nas modalidades de Bocha, Bozó, Dança, Dama, Dominó, Malha, Sinuca, Truco, Tênis de Mesa, Xadrez, Atletismo, Natação e Voleibol Adaptado.

Podem se inscrever os idosos que participam de Centros de Convivências públicos ou privados. As fichas de inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura e devem ser entregues até às 17 horas, do dia 3 de outubro, na sede da Fundação Municipal de Esportes. As fichas estão disponíveis no site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/18o-jogos-municipais-dos-idosos-2019-2/

“A Funesp já desenvolve diversas oficinas específicas aos idosos e os jogos são mais uma forma de estimular a prática de esporte nesta idade, o que possibilita aos idosos um cuidado especial com a saúde. Os jogos que foram retomados em 2018 ganharam esse ano uma nova modalidade com o Atletismo, que promete movimentar ainda mais os idosos”, avalia o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

No dia 8 de outubro, às 15 horas, acontecerá o Congresso Técnico no auditório da Esplanada Ferroviária, onde reunirá idosos de diversas regiões de Campo Grande. Já a abertura oficial do evento está programada para dia 15 de outubro, às 14h30, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE).