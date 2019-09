BANDEIRANTES Prefeitura prorroga processo seletivo com salários de até R$ 2,6 mil Município busca preencher ao menos cinco vagas

Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes prorrogou hoje (17), o Processo Seletivo para preencher vagas temporárias de auxiliar de mecânico, mecânico, operador de retroescavadeira e psicólogo. O processo consiste na análise de currículos e entreviste de com caráter eliminatório.

Podem se inscrever até a sexta-feira (20), das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Diretorias de Planejamento e Gestão da pasta administrativa no município. O concorrente deve levar documentação pessoal conforme solicitado no edital. Os documentos só podem ser entregues pelo interessado, ou por terceiro com procuração reconhecida em cartório.

O resultado preliminar será divulgado dia (23/09) no portal da Prefeitura de Bandeirantes www.bandeirantes.ms.gov.br. Caberá recurso à Comissão Organizadora do Processo Seletivo no prazo de 24h após a publicação do resultado.

SERVIÇO

Inscrições Processo Seletivo Simplificado

Data: até 20 de setembro

Horário: das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30

Local: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Arthur Bernardes, 300 - Centro