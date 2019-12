CONCORRÊNCIA Prefeitura publica resultado de concurso público para auditor fiscal Concurso oferece 10 vagas com salários de R$ 9,8 mil

Foto: Henrique Arakaki, Jornal Midiamax

A Prefeitura de Campo Grande homologou nesta terça-feira (17) o resultado definitivo de concurso público para auditor fiscal da receita municipal. O resultado definitivo traz a nota final e a classificação dos candidatos aprovados. O concurso oferece 10 vagas com salários de R$ 9,8 mil.

Para participar, o candidato deveria ter graduação de Nível Superior, em qualquer área de conhecimento. São 40 horas semanais de trabalho, com salário de R$ 9.833,53. São 10 vagas, com reserva de vagas para PcD (pessoa com deficiência), negros e índios. O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, se for do interesse da Prefeitura.

O concurso público contou com quatro fases: prova objetiva, prova de títulos, investigação social e curso de formação profissional.

Confira o edital no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 3.