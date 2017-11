'Melhoria' Prefeitura reabre licitação de R$ 35 milhões para consertos e reparos de semáforos "No total o parque semafórico da Capital é formado por 474 cruzamentos, com utilização de sinalização de semáforos"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Prefeitura de Campo Grande reabriu a licitação para contratar conserto nas redes semafóricas da Capital. A reabertura do processo foi publica no Diogrande desta quarta-feira (8) e a entrega das propostas pelos interessados agendada para as 8h desta sexta-feira (10).

A vencedora da licitação conquistará com o município contrato com valor próximo a R$ 35 milhões, de acordo com o que orçou a gestão municipal no documento oficial.

O aviso de suspensão do edital nº 011/2017, publicado no Diário Oficial de Campo Grande do dia 31 de outubro, não especifica o motivo da interrupção do processo. A concorrência foi aberta no dia 29 de setembro, conforme divulgado também por meio do Diogrande.

A manutenção corretiva deverá ser realizada no prazo de até duas horas. O prazo aumenta para dois dias quando tiver remoção de equipamentos. O contrato tem validade de dois anos, com valor previsto de até R$ 35.156.945,25.

São até R$ 6,4 milhões para sinalização horizontal e R$ 3,2 milhões para sinalização vertical.

No total o parque semafórico de Campo Grande é formado, atualmente, 474 cruzamentos.