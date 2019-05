SAÚDE Prefeitura realiza entrega de três ambulâncias ao Samu Frota substitui antiga e agora estão 15 disponíveis às equipes de socorro

Evento de entrega nesta manhã na Capital Foto: Tero Queiroz

Nesta manhã a Prefeitura Municipal de Campo Grande, realizou a entrega de três unidades de socorro ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as viaturas foram compradas através do Ministério da Saúde, as novas unidades são básicas, mas serão equipadas para se tornarem avançadas, afirmou a coordenadora do Samu, Maitê Galhardo.

Em frente a Prefeitura, populares observavam a equipe do Samu, realizando instalação de equipamentos no interior dos carros. Cerca de R$ 500 mil em investimento no serviço de urgência vieram do município. Agora são 15 viaturas executando, aproximados 90 atendimentos por dia.

As novas unidades contam com um médico, um enfermeiro, um condutor socorrista. No interior do carro há um monitor, um desfibrilador, ventilador mecânico, aparelho de pulsão e mochila de medicação.

O prefeito Marcos Trad relembrou que os veículos são utilizados a todo o momento e chegam a circular 4,5 mil quilômetros por dia. “É como se fosse ir quatro vezes e meia para São Paulo”, exemplificou. O secretário municipal de Saúde, que assumiu a pasta há menos de três meses, afirmou que estudos apontam que as ocorrências por causas externas aumentaram e ajudam a sobrecarregar o serviço de urgência.

As viaturas serão distribuídas ao bairro Pioneiros, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino.