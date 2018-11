Palestra Prefeitura realiza palestra sobre ações voltadas à conservação do Córrego Bandeira

Alunos da Escola Estadual João Carlos Flores, localizada no bairro Rita Vieira, receberam na manhã desta sexta-feira (23), a palestra educativa “Ações voltadas à conservação e preservação da Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira”. A ação que foi realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e chamou a atenção dos estudantes dos 7º, 8º e 9º ano sobre os problemas ambientais da região.

Vinícius Zanardo, técnico da Diretoria de Planejamento Ambiental, explicou a importância da manutenção da cobertura vegetal, da disposição adequada de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. “Pela análise das imagens de satélites e estudos realizados foi possível notar o impacto da urbanização e impermeabilização do solo nos processos de assoreamento do Lago do Rádio Clube Campo e Lago do Amor. É importante a colaboração de forma integrada entre a administração pública e a comunidade para a conservação dos recursos naturais e promoção do meio ambiente equilibrado”, explicou.

A técnica da Planurb, Mariana Godoy, destacou que criar ou manter áreas verdes em casa, como jardins e hortas, ajudam a reter a água da chuva em nossos terrenos, reduzindo assim o volume e velocidade da água escoada para a ruas e consequentemente problemas como enchentes e inundações.

O diretor da unidade escolar, José da Cruz, afirmou que a escola desenvolve a temática Educação Ambiental por meio de hortas e até um jardim japonês. “A palestra de hoje veio agregar conhecimento, pois ficamos sabendo as ações que o governo municipal vem desenvolvendo e a relevância da adesão da população”, afirma.

Fernanda Pinheiro de Lima, aluna do 9º ano disse que gostou da palestra, pois não sabia como o trabalho para conservar o meio ambiente era feito por meio dos órgãos públicos. “Eu sabia da existência do córrego, mas não tinha ideia de como é feito o trabalho para preservá-lo”, disse.

A pedagoga Sueli Alves Correa da Fonseca, que ministra aulas no projeto Eletivo II, acrescentou que os alunos aprendem na prática muitos dos conteúdos que foram apresentados na palestra. “Amanhã vamos realizar a distribuição de mudas de árvores (ipê amarelo e orquídeas) produzidas por nossos alunos, com intenção de incentivar a conservação do meio ambiente do bairro onde moramos e estudamos”, acrescentou.

As Escolas Estaduais Orcírio Thiago de Oliveira e Professor Emydgio Campos Widal já foram atendidas com a ação nos dias 21 e 22 de novembro, respectivamente. Já na próxima semana (30 de novembro) os técnicos atenderão a Escola Municipal Professora Flora Guimarães Rosa Pires.

Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira

A Bacia do Córrego Bandeira possui aproximadamente 13,3 m² e se encontra à sudoeste do perímetro urbano do município de Campo Grande, onde está inserida em duas Regiões Urbanas, Anhanduizinho e Bandeira. Compõem a bacia os corpos hídricos Córrego Bandeira, Córrego Portinho Pache, Córrego Cabaça, Lago do Amor, Lagoa Itatiaia e Lago do Rádio Clube Campo.

Sua área é constituída Bairros Carlota, Dr. Albuquerque, Parati, Piratininga, América, Pioneiros, Universitário, Jardim Paulista, Rita Vieira, TV Morena, Vilas Boas, São Lourenço e Tiradentes.