Ônibus Prefeitura realiza sorteio para atuação de ambulantes nos terminais

A Prefeitura de Campo Grande realizou, nesta segunda-feira (23), o sorteio para legalização do Comércio Ambulante na Área Interna dos Terminais de Transbordo, conforme lei complementar 225, de 20 de março de 2014 e no decreto 12.676, de 03 de julho de 2015.

O sorteio foi democrático e todos os ambulantes que trabalham nos terminais tiveram a oportunidade de participar do sorteio sendo ou não inscrito na Associação dos Ambulantes.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, os ambulantes poderão ficar nos terminais por seis horas e sendo assim os trabalhos serão divididos e três turnos. “Estamos fazendo o sorteio com autoridades do Ministério Público Estadual. Este é um sorteio com lisura e condições de igualdade para todos”.

A Prefeitura de Campo Grande publicou o edital há um mês e possibilitou que todas as pessoas interessadas participassem do sorteio com igualdade. Para participar do sorteio os ambulantes inscritos cumpriram as exigências do edital.

Cento e quarenta e seis pessoas foram inscritas para concorrer as 135 vagas. Dessas vagas, 10% foram destinadas às pessoas idosas e 10% para as pessoas deficientes.

No terminal Guaicurus, que foi o mais procurado, houve a necessidade do sorteio. Em outros terminais haviam vagas e sem pessoas interessadas. No terminal Júlio de Castilho, por exemplo, há vagas para trabalhar a noite e não havia nenhum inscrito.

O vendedor Adriano Lima foi sorteado para trabalhar no Terminal Guaicurus, no período da noite. “Estou satisfeito com o sorteio. Fiz minha inscrição no prazo solicitado pelo edital. Tive sorte e vou trabalhar na venda de chocolates”, comentou.

Outra sorteada foi a vendedora ambulante Lidia Tieko Hosoi, uma das primeiras sorteados e vai trabalhar no Terminal Guaicurus. “A única saída da minha vida é trabalhar com o trabalho ambulante no terminal. Estou satisfeita com o sorteio e vou comercializar refrigerantes e águas”.

Depois do sorteio, a próxima etapa para os vendedores ambulantes será ir até a Central de Atendimento do Cidadão, na Rua Cândido Mariano e regularizar a documentação, voltar à Agetran e efetivar o cadastro, pegar a carteira e começar a trabalhar de forma regularizada.

Os vendedores Ambulantes têm até 30 dias para entrega a documentação. Passado este prazo serão chamados os suplentes que foram sorteados hoje.

A Prefeitura vai publicar o resultado no Diário Oficial de Campo Grande com o nome do vendedor ambulante e o terminal onde trabalhar, com área demarcada.

Para os ambulantes que não foram contemplados no horário e terminal, no qual se inscreveram terão uma nova oportunidade de participarem das vagas remanescente que não foram preenchidas, ou ainda concorrer há uma vaga e horário em outro terminal com vaga disponível. Após as inscrições e efetivação dos ambulantes sorteados hoje, será aberto outro edital com as inscrições para os próximos 30 dias.