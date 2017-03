Prefeitura recupera 19 quilÃ´metros de via na Capital e tapa mais de 30 mil buracos na Capital

Prefeitura recupera 19 quilômetros de via na Capital e tapa mais de 30 mil buracos na Capital

A Prefeitura de Campo Grande já tapou 38.377 buracos, que alinhados em linhas reta, equivale a recuperação de quase 19 quilômetros de vias públicas, exatos 18,91 km em dois meses da atual gestão.

De acordo com a prefeitura, “o número de frentes de serviço aumentou de sete para 20 e ainda neste mês, e pretende ampliar para 30 utilizando os recursos de R$ 20 milhões garantidos pelo convênio firmado com o Estado, que vai repassar R$ 10 milhões e contrapartida no mesmo valor por parte do município".

A Prefeitura investiu mais R$ 10,1 milhões, sendo R$ 4,655 milhões na aquisição de 13 mil toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e R$ 5,446 milhões pago às empresas pelo serviço prestado. Em janeiro foram tapados 19.899 buracos e no mês passado, 18.478.

Há equipes em todas as regiões urbanas da cidade, onde o trabalho é feito nas vias de maior fluxo de trânsito. No Aero Rancho, um dos bairros mais populosos da cidade, duas equipes trabalharam nas ruas Raquel Queiroz e Santa Quitéria, vias que concentram boa parte do comércio, além de serem os principais corredores do transporte coletivo.