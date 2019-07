SOLIDARIEDADE Prefeitura recupera pista de caminhada e prepara projeto de revitalização da Praça Elias Gadia A repaginada na pista de caminhada de 400 metros foi comemorada pelos frequentadores

Foto: PMCG

A pista de caminhada da Praça Esportiva Elias Gadia foi reaberta nesta quinta-feira, um dia depois de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos ter aplicado 1.200 metros quadrados de lama asfáltica. É a primeira vez desde 2007, quando a praça foi inaugurada, que a pista de caminhada é revitalizada.

As melhorias no espaço público que recebe em média mil frequentadores diariamente, terão continuidade ainda neste ano com investimento de aproximadamente R$ 350 mil. São recursos de um financiamento que a Prefeitura contratou junto à Caixa Econômica Federal.

Engenheiros da Sisep já trabalham na elaboração do projeto que contempla melhorias nas arquibancadas, quadras poliesportivas, campo de futebol, instalações sanitárias, gradil das quadras e troca dos brinquedos do play ground, além de pintura geral das instalações.

A repaginada na pista de caminhada de 400 metros foi comemorada pelos frequentadores, como a funcionária pública Elci Toledo, que utiliza a praça diariamente.

“Vemos que estão cuidando da praça. Melhoraram a pista de caminhada, estão mantendo o local sempre limpo. Percebemos que está ficando um local harmonioso”, disse Elci. Além dela, quem vem de outro município também elogia a manutenção da Praça. Visitando Campo Grande, Noeli de Oliveira Farias, de Dourados, aproveitou para caminhar na Praça Elias Gadia. “Meu pai mora aqui perto e gosto muito dessa praça. Cada vez que venho tem alguma mudança positiva e dessa vez foi o recapeamento, que ficou ótimo”, avaliou.

Se preparando para o teste físico semestral, o policial militar Antonio Amauri Rolon acredita que os investimentos servem de incentivo para a população praticar atividade física. “As melhorias são necessários e até auxiliam como inventivo a pratica esportiva. Nós fazemos o uso periodicamente nos treinos e nos testes semestrais, e damos parabéns pelo cuidado de hoje e do dia a dia”.

No mês passado, este mesmo serviço foi executado no Parque Ecológico do Sóter, que tem 1.800 metros.

OFICINAS DE ESPORTE E LAZER

Cerca de mil pessoas passam pelo local por dia, frequentadores que participam das oficinas desenvolvidas pela Prefeitura, que acontecem de segunda a sexta-feira, como Ginástica Localizada, Pilates, Zumba, Futebol, Funcional, Beach Tennis, Step, Ritmos, Flagfootball, entre outras. Além da Academia ao Ar Livre que foi reformada no ano passado, trazendo mais uma opção de prática do exercício.

A praça também conta com grupo gestor que ajuda na administração do espaço, atendendo as necessidades de quem frequenta. Ao todo, 12 membros fazem parte da gestão compartilhada da Praça Elias Gadia.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, comentou que a melhoria na pista fará com que as pessoas cuidem ainda mais da saúde. “Estamos desenvolvendo atividades de esportes e lazer como uma ferramenta de prevenção de inúmeras doenças. Além disso, o local serve ainda de ponto de encontro para a comunidade e agora, o campo-grandense terá mais uma pista de caminhada revitalizada, como as da Praça Belmar Fidalgo e do Parque Sóter”, explica Terra.

FAC ENTREGA COBERTORES E PONCHOS PARA COMUNIDADE DA TIA EVA

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, entregou 200 cobertores e 150 ponchos para famílias carentes da Comunidade Tia Eva, na tarde desta quinta-feira (25). Os donativos vão aquecer os moradores da região, que na manhã de hoje, foram surpreendidos com baixas temperaturas.

A campanha liderada pela presidente do comitê gestor do FAC e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, deve atender mais de 30 mil famílias neste ano de 2019. Todos os moradores contemplados possuem Número de Identificação Social (NIS) e estão cadastrados no FAC através das lideranças comunitárias.

“Eu acho que ajuda bastante essa entrega de cobertores e ponchos. Tem mãe que está com a vida complicada, salário é pouco, e de vez em quando, falta um agasalho pro filho. Essa entrega é importante principalmente para as crianças, porque o frio nos nossos filhos e netos, dói mais do que na gente”, relatou Neuza Rosa, de 69 anos.

Andreza Nogueira, 23 anos, acredita que o projeto que vem sendo desenvolvido pelo FAC deve continuar ajudando às famílias carentes. “Tem família que tem um cobertor para quatro pessoas na casa. Esse projeto é importante porque ajuda nossa comunidade, que é muito carente. É muito importante que esse projeto continue acontecendo e nos ajudando”, disse.

FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso.

Além disso, o FAC promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

SERVIÇO

A Praça Elias Gadia está localizada na rua Albert Sabin s/n – Bairro Taveirópolis. Horário de funcionamento: de segunda a segunda, das 5h às 22h.