Joaquim Murtinho/Ceará Prefeitura relança licitação para reordenar transito na rotatória Joaquim Murtinho/Ceará

A Prefeitura de Campo Grande relançou nesta sexta-feira (30) a licitação, na modalidade tomada de preços, para contratação da empresa que vai remover a rotatória das ruas Joaquim Murtinho/ Ceará, readequar a rotatória da Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho, para reordenar o trânsito nesta região por onde circulam diariamente 68 mil veículos, gerando congestionamento nos horários de pico.

A primeira licitação, que teve abertura de propostas na terça-feira, dia 27, deu deserta, nenhuma empresa apresentou proposta. Em relação ao primeiro edital, houve uma mudança, a exclusão de um item (5.4.2) referente a exigência de qualificação técnica cobrada das empresas participantes. O valor de referência foi mantido em R$ 836.459,81 e o prazo de abertura das propostas foi marcado para às 8 horas da manhã do dia 17 de setembro.

A alteração, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, certamente vai estimular empresas de pequeno porte a apresentar propostas, que poderão se habilitar com a exclusão da exigência da execução de pelos menos 2 quilômetros de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e mil metros quadrados de micro revestimento (lama asfáltica).

“Como é um projeto relativamente simples, a suspensão da exigência, não vai comprometer a qualidade da obra”, assegura o secretário. Nas duas intervenções estão aproximadamente 1 km de micro revestimento e mais 1 quilômetro de capa asfáltica CBUQ.

A rotatória da Joaquim Murtinho com a Ceará será retirada, substituídas por alças de acesso onde serão instalados semáforos para ordenar o fluxo de veículos. “Não haverá nenhuma restrição a conversões, os semáforos terão o tempo de funcionamento sincronizado”, explica o diretor presidente da Agetran, Janine Bruno. A outra rotatória, na confluência da Zahran/Joaquim Murtinho, início da Ceará, será mantida, apenas com algumas adequações no canteiro e a semaforização, numa solução semelhante a adotada nas rotatórias da Mato Grosso/Nelly Martins e da Interlagos/Gury Marques.

Desde 2017, é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura. Eram locais que registravam congestionamentos até a implantação do projeto de semaforização desenvolvido pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Nesta região onde será feito o reordenamento viário, o volume de tráfego, 68 mil veículos, é maior que o registrado nas rotatórias das avenidas Mato Grosso/ Nelly Martins (38 mil veículos/dia ) e da Interlagos com a Gury Marques (44 mil veículos/dia) que receberam semaforização.