Afonso Pena Prefeitura retoma manejo das árvores centenárias da Afonso Pena Espécies da avenida Mato Grosso também serão vistoriadas e tratadas

Serão retomadas nesta semana as ações de manejo das árvores centenárias do canteiro central das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso. No total são 43 espécies que receberão o tratamento contra insetos que prejudicam seu desenvolvimento e saúde.

Conforme a prefeitura, 19 espécies são da avenida Mato Grosso, entre a Rua Pedro Celestino e a Calógeras, e 24 árvores na avenida Afonso Pena, entre as ruas José Antônio e Calógeras.

O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e será iniciado sempre após as 19h30, com o acompanhamento técnico de agentes da Semadur e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Na ação, para a eficácia do tratamento, foi escolhido o Óleo de Neem, que será aplicado em duas etapas, com intervalos de 15 dias, visando o ataque direto aos insetos que prejudicam as árvores.

As ações fazem parte do Programa Cidade das Árvores que visa sensibilizar a população sobre a importância da arborização urbana quanto ao diagnóstico, plantio e manejo adequado das espécies.

“Estas árvores são símbolo da nossa cidade, sabemos da relevância histórica para os campo-grandenses e estaremos constantemente preservando essas belas Figueiras. O trabalho de preservação das árvores é continuo para que elas possam permanecer conosco”, disse o titular da Semadur, Luís Eduardo Costa.

ARBORIZAÇÃO

De acordo com a prefeitura, quem deseja realizar o plantio de espécie adequada às vias públicas pode entrar em contato com a Gerência de Arborização, pelo telefone 3314-3153.

Já para aquele que deseja solicitar poda ou remoção, a orientação é que o solicitante compareça pessoalmente, munido do documento de identificação e comprovante de residência (original e cópia), até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Após este procedimento, o processo será encaminhado à Semadur para que o fiscal efetue a fiscalização e seja emitido o laudo de vistoria. Somente após o laudo expedido pelo agente fiscal o munícipe será autorizado ou não a realizar a poda ou a remoção da árvore.

A Semadur disponibiliza ainda o Guia de Arborização Urbana, que orienta quanto aos corretos procedimentos e técnicas para o planejamento da arborização. O material traz informações sobre a escolha adequada da espécie, forma correta de plantio e manutenção da árvore, além de dicas sobre poda e remoção.